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Kocaeli'de bir kişi tartıştığı eniştesini silahla vurdu

Kocaeli'de bir kişi tartıştığı eniştesini silahla vurdu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, tartıştığı eniştesini silahla vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bir iş yerinde D.B. (22) ile eniştesi Onur A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.B, yanında bulunan tabancayla eniştesine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Onur A'yı ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ile yanında bulunan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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