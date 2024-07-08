Düzce ile Bolu arasında 'dağ' kavgası! Tanju Özcan 'akıllı ol' dedi, Faruk Özlü 'adam değilsin' göndermesiyle cevap verdi

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından Bolu Dağı'nın adının "Düzce Dağı" olarak adlandırılması gerektiğini ifade etti. Özlü'ye yanıt veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'Akıllı ol!' ifadesini kullandı. Tanju Özcan'ın sert çıkışına Faruk Özlü'den yanıt gecikmedi.

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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Bolu Dağı'nın Düzce sınırlarında olduğunu coğrafi yapı gereği buranın Bolu Dağı değil Düzce Dağı olarak adlandırılması gerektiğini savundu. Bu yanlıştan dönülmesi için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Özlü paylaşımında, "Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de 'Bolu Dağı' ismidir. Aslında Bolu tarafında 'dağ' yoktur. Bolu tarafı ovadır. Dağ Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası 'Bolu Dağı' değil, 'Düzce Dağı'dır. Yaşam alanı bakımından, dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin. Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı 'Düzce Dağı' dedi.

Tanju Özcan: "Akıllı ol!"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise bu paylaşımı alıntılayarak Faruk Özlü'ye yanıt verdi, Özcan'ın yorumu 'Faruk Özlü, Bolu Dağı'na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu'nun simgesidir. Dimyat'a girince giderken evdeki bulgurdan olma Kaynaşlı'yı Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol!' şeklinde oldu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün Tanju Özcan'a yanıtı da çok sert oldu. Faruk Özlü, Mevlana'nın sözünü paylaşarak Tanju Özcan için 'Adam değilsin' göndermesi yaptı.

'Yani anlayacağın, pek sanmıyorum ama aklının başında olduğunu birgünün ya da saatin olursa Düzce'ye gel sana tane tane aklının alacağı biçimde coğrafya, tarih anlatayım.

Bir de Bolu Ovası'ndan Düzce'ye bakıver. Gördüklerin sana yeter! 'Akıllı ol' bahsini seninle ayrıca konuşacağım.'