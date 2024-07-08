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Jose Mourinho'dan Mert Müldür kararı

Jose Mourinho'dan Mert Müldür kararı

EURO 2024'teki performansıyla dikkat çeken Mert Müldür, İtalyanların kıskacında. Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Mert Müldür ile ilgili kararını verdiği iddia edildi.

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Fenerbahçe ve milli takımın başarılı sağ beki Mert Müldür, EURO 2024'teki performansıyla dikkat çekmişti.

Şampiyonadaki formuyla transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan Mert Müldür'ün yeniden İtalya'ya dönme ihtimali belirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, İtalya Serie A'dan 3 kulüp, Mert Müldür için devreye girdi.

Öte yandan haberde teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetime sunduğu raporda Mert Müldür'ün takımda kalmasını istediği aktarıldı.

Fenerbahçe, Mert Müldür'ü geride bıraktığımız sezon başında Sassuolo'dan 3 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

2023-24 sezonunda Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 31 maça çıkıp 1392 dakika süre alan Mert Müldür 1 gol, 4 asistlik skor katkısı vermişti.

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