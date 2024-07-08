CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in annesi ve ablasıyla görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç'ı kabul etti.Abone ol
CHP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde Özel'in makamında yapılan görüşme, 35 dakika sürdü.
Özgür Özel'in, Ateş'in ailesinden, devam eden davaya ilişkin bilgi aldığı ve destek olmaya devam edeceğini ifade ettiği öğrenildi. Görüşmeden kareler şöyle:
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