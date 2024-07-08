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İzmir'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü

İzmir'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü

İzmir'in Buca ilçesinde iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan esnaf, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Şirinyer Mahallesi Menderes Caddesi'nde gümüşçülük yapan Hasan Çınar (45), iş yerine gelen B.T'nin (30) pompalı tüfekli saldırısında yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan B.T, polis ekiplerince suç aleti pompalı tüfekle yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının, bir süre önce Çınar'ın işlettiği gümüş dükkanının karşısındaki kuyumcuda çalıştığı, psikolojik sorunları nedeniyle işten ayrıldığı öğrenildi.

Kasten yaralama, tehdit, hakaret, polise mukavemet ve uyuşturucu suçlarından emniyette kaydı bulunan zanlı, ifade işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

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