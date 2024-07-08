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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Erdoğan, Pezeşkiyan'a görevinde başarılar diledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkiler ele alındı

Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran ilişkilerinin köklü geçmişinden aldığı güçle yeni dönemde de her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Yeni görevinde başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan’ı seçim zaferinden ötürü tebrik ederken yeni görevinde başarılar diledi.

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