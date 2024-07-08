BIST 10.855
DOLAR 32,72
EURO 35,49
ALTIN 2.500,13
HABER /  EKONOMİ

Altında gün sonu! En fazla işlem yapan kurumlar...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altında gün sonu! En fazla işlem yapan kurumlar...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 472 bin liraya geriledi.

Abone ol

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 472 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 504 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 472 bin lira oldu. 

KMKTP'de altında işlem hacmi 2 milyar 376 milyon 495 bin 39,63 lira, işlem miktarı ise 951,22 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 444 milyon 887 bin 598,62 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tüp patladı yangın çıktı! Ev savaş alanına döndü, yaralılar var
Tüp patladı yangın çıktı! Ev savaş alanına döndü, yaralılar var
İzmir'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü
İzmir'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü
Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
14 yıl sonra o parti yeniden kuruldu! 3. kez siyaset sahnesinde
14 yıl sonra o parti yeniden kuruldu! 3. kez siyaset sahnesinde
Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça: Adile Naşit beni evlatlık almak istedi
Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça: Adile Naşit beni evlatlık almak istedi
AFAD'dan Diyarbakır ve Mardin'e 'Afet Bölgesi' ilanı
AFAD'dan Diyarbakır ve Mardin'e 'Afet Bölgesi' ilanı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in annesi ve ablasıyla görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in annesi ve ablasıyla görüştü
Kocaeli'de bir kişi tartıştığı eniştesini silahla vurdu
Kocaeli'de bir kişi tartıştığı eniştesini silahla vurdu
Jose Mourinho'dan Mert Müldür kararı
Jose Mourinho'dan Mert Müldür kararı
AK Parti MYK toplandı
AK Parti MYK toplandı
Düzce ile Bolu arasında 'dağ' kavgası! Tanju Özcan 'akıllı ol' dedi, Faruk Özlü 'adam değilsin' göndermesiyle cevap verdi
Düzce ile Bolu arasında 'dağ' kavgası! Tanju Özcan 'akıllı ol' dedi, Faruk Özlü 'adam değilsin' göndermesiyle cevap verdi
Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı
Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı