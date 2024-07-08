AK Parti'den emeklilere zam gündemine ilişkin açıklama: Üzerinde çalışılıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, emeklilere zam gündemine ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'e, açıklamalarının ardından emeklilere zam gündemi soruldu.

Henüz zam konusunda belli bir karar olmadığını ve üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Çelik, şu cevabı verdi:

"Emekliye zam konusu üzerinde çalışılıyor"

"Emekli konusuyla ilgili bir konu üzerinde çalışılıyor. Çalışma devam ediyor, herhangi karar verilmiş değil. Bugün, yarın da devam edilecek. Bir karar verilemediği için 'şu sonuç çıktı' diyemeyiz. Orta Vadeli Programı'n korunması esas olmak üzere toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz."

Çelik'in gündeme ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde:

"Avrupa kendi çifte standartlarına baksın"

"Bu tip durumlarda söylediğimiz şudur; aşırı sağcılık ya da ırkçılık arayan Avrupa'daki seçim sonuçlarına, kendi tutumlarına ve çifte standartlarına baksınlar. Türkiye dünyanın her platformunda olmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Şangay toplantısında olması önemlidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 75. yıl vesilesi ile NATO toplantısına katılacak olması, Türkiye'nin dünyadaki bütün siyasi platformları kapsadığını göstermektedir.

"Barışın önündeki yegane unsur Netanyahu hükümetidir"

Bugün bir tıp örgütü tarafından Gazze ile yeni rakamları açıkladı. Herkesin şunu bilmesi gerekir, barışın önündeki yegane unsur Netanyahu hükümetidir. Dünyanın her tarafındaki Yahudilerin bilmesi gereken şu, İsrail'in güvenliğini tehlikeye atan Netanyahu hükümetidir.

Netanyahu barbarlığına net bir tavır alınmadıktan sonra kimsenin barıştan bahsetmesinin herhangi bir sahihliği yoktur. 13 yıldan sonra Suriye'de bir tablo var. Bu tablo içinde normalleşme konusu bütün dünyada gündem oldu. Suriye'nin toprak bütünlüğünden, halkın iradesinden yanayız.

Cenevre sürecini ve Astana sürecini birbirini alternatif görenlere karşı biz birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük. Rejim ve muhalefetin aynı zeminde buluşmasını sağladık. Oradaki varlığımız, Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı değildir; orada bir teröristana karşıdır.

"Provokatörlerin işbaşında olduğunu göstermektedir"

Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik tehditler tahrip edilmiştir. Bütün bu normalleşme süreçlerinde Suriye'de asıl beklentimiz, evini terk etmek zorunda kalan milyonlar için Suriye'nin güvenli hale gelmesidir. Bütün bu normalleşme iradesini Cumhurbaşkanımız ifade ettikten sonra Kayseri'de ve Suriye'nin kuzeyindeki meydana gelen olaylar birtakım provokatörlerin işbaşında olduğunu göstermektedir.

Gerek kamu güvenliği gerekse Suriye'de yürüttüğümüz faaliyetler açısından bunlara gereken cevap verilmiştir. Şanlı bayrağımıza saldırıda bulunanların özür dilemesi MİT ve TSK'nın çalışmasıyla sağlanmıştır.

"Seçim dönemi kapanmıştır"

Bizim açımızdan 14-28 ve 31 Mart seçimleri geçtikten sonra seçim dönemi kapanmıştır. Önümüzde 4 yıllık dönem vardır. Muhalefet partilerinin erken seçimi getirme gündemleri kendi aralarındaki iç mücadeleyi yönetmeye dönük olarak gündeme gelmektedir.

Bu sebeple biz erken seçim tartışmaların hiçbir şekilde muhatabı değiliz. Milli irade kararını vermiştir. Önümüzdeki dönemi milletimize hizmet etmek için en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu tartışmaları gereksiz gördüğümüzü ve toplumumuzun her kesiminin planını buna göre yapması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz."