Almanya'da gündem bozkurt işareti: Aşırı sağcılar yasaklansın istiyor

Merih Demiral'ın bozkurt işaretinden sonra Almanya'da başlayan tartışmalarda aşırı sağcı siyasetçiler, işaretin yasaklanmasını ve yapanların vatandaşlıktan çıkartılmasını istiyor.

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2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finalde elenen A Milli Futbol Takımı, turnuvada tarih yazdı.

Mücadelesi ile dikkat çeken Millilerimizin son 16 turundaki Avusturya zaferinde golleri atan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın bozkurt işaretli kutlaması ise krize neden oldu.

UEFA'nın, daha önce benzer örneklerine göz yumarken Merih'e 2 maç ceza vermesi Türkiye'de büyük tepkiye neden oldu.

Millilerimiz turnuvaya veda etse de Almanya'da tartışmalar sürüyor.

"Bozkurt işareti yapanlar vatandaşlıktan çıkartılsın"

Bu kapsamda aşırı sağcı Alman siyasetçiler, bozkurt işaretinin yasaklanmasını istiyor.

Alman yayın organı Welt'in haberine göre bozkurt işareti yapanların Alman vatandaşlığından çıkartılması da dile getirilen teklifler arasında.

Welt'te yer alan haberde, "Tartışma yaratan kurt selamı, Türkiye Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında binlerce taraftar tarafından gösterildi. Giderek daha fazla politikacı, aşırı sağcı sembolün ve 'Bozkurtlar' örgütünün yasaklanması çağrısında bulunuyor. CDU siyasetçisi Alexander Throm da acilen harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyor." ifadeleri kullanıldı.

Almanya'da bozkurt işareti akımı

Avusturya maçının ardından UEFA'nın tamamen siyasi sebeplere dayanan yasakçı kararından sonra Almanya sokaklarında Milli Takımımıza destek veren binlerce Türk, bozkurt işaretleriyle karara tepki göstermişti.

Çeyrek finalde, Millilerimizin Hollanda karşısında verdiği mücadele sırasında da tribünlerden bozkurt işareti eksik olmamıştı.