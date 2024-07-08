BIST 10.864
DOLAR 32,69
EURO 35,43
ALTIN 2.478,13
HABER /  DÜNYA

Almanya'da gündem bozkurt işareti: Aşırı sağcılar yasaklansın istiyor

Almanya'da gündem bozkurt işareti: Aşırı sağcılar yasaklansın istiyor

Merih Demiral'ın bozkurt işaretinden sonra Almanya'da başlayan tartışmalarda aşırı sağcı siyasetçiler, işaretin yasaklanmasını ve yapanların vatandaşlıktan çıkartılmasını istiyor.

Abone ol

2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finalde elenen A Milli Futbol Takımı, turnuvada tarih yazdı.

Mücadelesi ile dikkat çeken Millilerimizin son 16 turundaki Avusturya zaferinde golleri atan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın bozkurt işaretli kutlaması ise krize neden oldu.

UEFA'nın, daha önce benzer örneklerine göz yumarken Merih'e 2 maç ceza vermesi Türkiye'de büyük tepkiye neden oldu.

Millilerimiz turnuvaya veda etse de Almanya'da tartışmalar sürüyor.

"Bozkurt işareti yapanlar vatandaşlıktan çıkartılsın"

Bu kapsamda aşırı sağcı Alman siyasetçiler, bozkurt işaretinin yasaklanmasını istiyor.

Alman yayın organı Welt'in haberine göre bozkurt işareti yapanların Alman vatandaşlığından çıkartılması da dile getirilen teklifler arasında.

Welt'te yer alan haberde, "Tartışma yaratan kurt selamı, Türkiye Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında binlerce taraftar tarafından gösterildi. Giderek daha fazla politikacı, aşırı sağcı sembolün ve 'Bozkurtlar' örgütünün yasaklanması çağrısında bulunuyor. CDU siyasetçisi Alexander Throm da acilen harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyor." ifadeleri kullanıldı.

Almanya'da bozkurt işareti akımı

Avusturya maçının ardından UEFA'nın tamamen siyasi sebeplere dayanan yasakçı kararından sonra Almanya sokaklarında Milli Takımımıza destek veren binlerce Türk, bozkurt işaretleriyle karara tepki göstermişti.

Çeyrek finalde, Millilerimizin Hollanda karşısında verdiği mücadele sırasında da tribünlerden bozkurt işareti eksik olmamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mourinho'nun eski öğrencisi için 30 milyon euro gözden çıkarıldı
Mourinho'nun eski öğrencisi için 30 milyon euro gözden çıkarıldı
Anelka Ümraniyespor'dan istifa etti! Zehir zemberek açıklama
Anelka Ümraniyespor'dan istifa etti! Zehir zemberek açıklama
Süper Lig'de yeni sezon fikstürünün belli olacağı tarih açıklandı
Süper Lig'de yeni sezon fikstürünün belli olacağı tarih açıklandı
Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyon: 46 gözaltı
Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyon: 46 gözaltı
Otomobil devi BYD'den Türkiye'ye yatırım: 1 milyar dolarlık imza atıldı
Otomobil devi BYD'den Türkiye'ye yatırım: 1 milyar dolarlık imza atıldı
ABD Başkanı Biden'a bir darbe de Elon Musk'tan!
ABD Başkanı Biden'a bir darbe de Elon Musk'tan!
AK Parti'den emeklilere zam gündemine ilişkin açıklama: Üzerinde çalışılıyor
AK Parti'den emeklilere zam gündemine ilişkin açıklama: Üzerinde çalışılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı tebrik etti
Altında gün sonu! En fazla işlem yapan kurumlar...
Altında gün sonu! En fazla işlem yapan kurumlar...
Tüp patladı yangın çıktı! Ev savaş alanına döndü, yaralılar var
Tüp patladı yangın çıktı! Ev savaş alanına döndü, yaralılar var
İzmir'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü
İzmir'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü
Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı