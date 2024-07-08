Anelka Ümraniyespor'dan istifa etti! Zehir zemberek açıklama

Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da CEO'luk yapan Nicolas Anelka görevinden istifa etti.

Abone ol

Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'da CEO'luk yapan Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından ayrılığını duyuran Anelka, kulüp yönetimine sitemde bulundu.

Nicolas Anelka, "Kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi! Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur... Kendi seviyenizde çalışmanıza izin veriyorum... En iyi dileklerimle" mesajını paylaştı.