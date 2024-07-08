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Süper Lig'de yeni sezon fikstürünün belli olacağı tarih açıklandı

Süper Lig'de yeni sezon fikstürünün belli olacağı tarih açıklandı

2024-25 sezonu Süper Lig fikstür çekimi 11 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'de TFF Riva tesislerinde gerçekleştirilecek.

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Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü, 11 Temmuz Perşembe günü açıklanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre fikstür çekimi, Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

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