Yakup Kürşad Yılmaz’ın oğlu oldu!

Ülkücü hareketin simge ismi Yakup Kürşad Yılmaz ve eşi Belma Yılmaz, Bodrum'da dünyaya gelen oğullarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adını vererek Devlet İbrahim Kürşad ismini koydular ve mutluluklarını dostlarıyla paylaştılar.Abone ol
Ülkücü hareketin simge ismi iş adamı Yakup Kürşad Yılmaz’ın eşi Belma Yılmaz bir erkek çocuk dünyaya getirdi.
Bodrum’da dünyaya gelen bebeğe Devlet İbrahim Kürşad adı verildi.
İş adamı Yakup Kürşad Yılmaz ve eşi Belma Yılmaz çifti bebekleri ile fotoğraf çektirerek mutluluklarını dostlarıyla paylaştı.
Kürşad Yılmaz dünyaya gelen oğluna kendisine Kahramanım diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin adını vermesi dikkatlerden kaçmadı.