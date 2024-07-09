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Otomobilin çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, Ercan K. yönetimindeki otomobilin çarptığı 80 yaşındaki Emine Tok, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

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Gümüşhane'de otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Ercan K. idaresindeki 10 ALZ 255 plakalı otomobil, Kelkit ilçesine bağlı Deredolu beldesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Tok'a (80) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan Emine Tok kurtarılamadı. 

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