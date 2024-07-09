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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Araştırmacılar açıkladı: Ötegezegende 'çürük yumurta' kokusu

Araştırmacılar açıkladı: Ötegezegende 'çürük yumurta' kokusu

ABD'deki araştırmacılar, James Webb Uzay Teleskobu'nun verileriyle 64 ışık yılı uzaklıktaki "HD 189733 b" adlı ötegezegenin atmosferinde hidrojen sülfür tespit ederek bu gezegenin "çürük yumurta gibi" kokabileceğini belirledi. Yaklaşık 950 santigrat derece sıcaklığa sahip gezegende yaşam belirtisi aranmadı, ancak bu keşfin diğer gezegenlerin oluşumu hakkında önemli bilgiler sağlayabileceği ifade edildi.

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ABD'de araştırmacılar, Dünya'dan yaklaşık 64 ışık yılı uzaklıktaki ötegezegenin atmosferinde tespit edilen hidrojen sülfür nedeniyle bu gezegenin "çürük yumurta gibi" koku yayıyor olabileceğini tespit etti.

EurekAlert sitesinin haberine göre, ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesinden araştırmacılar, James Webb Uzay Teleskobu'nun verileri doğrultusunda, "HD 189733 b" adlı ötegezegenin atmosferini inceledi.

Dünya'dan yaklaşık 64 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu ötegezegenin atmosferinde eser miktarda hidrojen sülfür tespit eden araştırmacılar, ötegezegenin bu molekül sebebiyle "çürük yumurta gibi" kokuyor olabileceğini kaydetti.

Araştırmacılardan astrofizikçi Guangwei Fu, yaptığı açıklamada, yaklaşık 950 santigrat derece sıcaklığa sahip bu gezegende yaşam belirtisi aramadıklarını fakat atmosferde rastlanan hidrojen sülfürün diğer gezegenlerde bu molekülün tespitine yönelik bir adım olabileceğini ifade etti.

Diğer gezegenlerin oluşumuna dair fikir sahibi olunmasında araştırmanın rol oynayabileceğini aktaran Fu, sülfürün, karbon, nitrojen ve oksijen gibi karmaşık moleküllerin oluşumunda önemli olduğunu belirtti.

Hidrojen sülfür, çürük yumurtaya benzeyen kötü koku yaymasıyla biliniyor.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayınlandı.

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