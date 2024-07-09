Özgür Özel, erken seçim için neden 1,5 yıl sonrasını işaret etti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 1.5 yıl sonra erken seçim olur tahminiyle ilgili CHP kulislerinde 1,5 yıllık sürede iktidarın ekonomi başta olmak üzere, seçim kaybına neden olan politikaları düzeltmesi de olası görülmüyor ve cumhurbaşkanlığı seçimini partinin kazanabileceği düşünülüyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerden birkaç gün sonra erken seçim tartışmalarını, “Erken seçim olacaksa buna yine halk karar verecek. Ben bir erken seçim çağrısı yapmıyorum” yanıtı vererek kapatmıştı.

Özel, 27 Haziran'da BirGün gazetesi yazarı Doğan Tılıç'a yaptığı açıklamada ise “Erdoğan beş yıllığına seçildi ama bence seçildikten 2,5 yıl sonra, yani bugünden 1,5 yıl sonra erken seçim olur. Ben erken seçimden kaçmam, bunun için koşarım” dedi.

Özel daha sonra da “Eğer geçim olmazsa, seçim olur” çıkışıyla erken seçim konusunda strateji değişikliğine gitti.

CHP kurmaylarına göre, Özel’in “erken seçim” talebinin birden çok nedeni var. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın CHP kulislerinden erken seçim tartışmalarına dair kulis aktardı.

“Erken seçim çağrısının sloganını 'Geçinemiyoruz' diyen yüzde 67'lik kesim belirledi”

CHP kulislerinde erken seçim çağrısının birincil nedeni olarak halkın yaşadığı geçim sıkıntısı gösteriliyor. Partinin yaptırdığı ölçümlere göre Türkiye’de halkın yüzde 67’si “Geçinemiyoruz” yanıtını verdi.

Asgari ücret, bayram ikramiyelerinin artırılması taleplerinin AKP tabanında da olumlu karşılık bulduğuna dikkat çekilerek, “Biz iktidara 'Meseleleri çözün' diyoruz. ‘Geçim olmazsa, seçim olur’ diyerek, siz çözemezseniz, bir gelir çözeriz” diyoruz” değerlendirmesi yapılıyor.

CHP’nin erken seçim kararı için Meclis'te çoğunluğu olmadığına dikkat çekilerek, halkın seçim talebi karşısında iktidarın da duramayacağı yorumu yapılıyor.

“Normalleşme karşıtlarına mesaj”

Özel’in erken seçim konusundaki strateji değişikliğinin bir başka nedeni olarak, parti içinden ve partiye yakın çevrelerden gelen “erken seçim” talepleri gösteriliyor.

Bu kesimlerin parti yönetimini “AK Parti’in amaçlarına hizmet etmekle” eleştirdiği belirtilerek şu, şu görüşler dile getiriliyor:

“Normalleşme görüşmeleri nedeniyle 'CHP, AK Parti ’nin amaçlarına hizmet ediyor, erken seçim istememesi de bu yüzden' diyen bir kesim var. Erken seçimi yapmak CHP’nin elinde mi? Değil. O nedenle biz erken seçim çağrısı yapalım; kim istiyor, kim istemiyor belli olsun. Bu görüş kabul gördü, Özgür Bey de seçim çağrısını dile getirmeye başladı.”

Özel, erken seçim için neden 1,5 yıl sonrasını işaret etti?

Anayasa’ya göre başkanlık sistemine göre ikinci ve son kez Cumhurbaşkanı seçilen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bir dönem daha aday olmasının tek yolu, Meclis'in erken seçim kararı alması.

Özel’in çağrısının AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) karşılık bulması ve Meclis'in erken seçim kararı alması halinde Erdoğan yeniden aday olabilecek.

Özel’in Erdoğan’a bir kez daha adaylık yolunu açacak bir çağrı yapmasının nedeni olarak, CHP’nin halen yüzde 34-35 oy bandında birinci parti konumunu koruması gösteriliyor.

CHP'de, 1,5 yıllık sürede iktidarın ekonomi başta olmak üzere, seçim kaybına neden olan politikaları düzeltmesi de olası görülmüyor ve cumhurbaşkanlığı seçimini partinin kazanabileceği düşünülüyor.

AK Parti’nin, Erdoğan’ın ise görev süresini 5 yıl daha uzatmak için normal seçim tarihine çok kısa süre kala erken seçim isteyebileceğine dikkat çeken CHP kurmayları, “O zaman bu tam anlamıyla Erdoğan’ın görev süresini uzatmak amacı taşır ki, biz bunun yolunu açmayız. Samimilerse, Erdoğan’ın ikinci döneminin yarısında erken seçime gideriz” yorumunu yapıyorlar.

“AK Parti, CHP ve MHP tabanı normalleşmeden memnun”

Yerel seçimler sonrası Özgür Özel ile Recep Tayyip Erdoğan’ın karşılıklı ziyaretleri ile başlayan siyasette “normalleşme” sürecinin bir yandan liderlerin karşılıklı polemikleri, bir yandan da Özel’in erken seçim çağrısı nedeniyle nereye evrileceği merak konusu.

Ancak gerek AK Parti, gerekse CHP’nin yaptırdığı anketlere göre, normalleşme sürecine kamuoyu desteği yüksek. CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre halkın yüzde 46’sı Erdoğan-Özel görüşmesi ile başlayan süreci olumlu buluyor. Yüzde 33 oranında ise kararsız bir kitle var ve kararsızlar dağıtıldığında sürece destek yüzde 60’ın üzerine çıkıyor.

CHP seçmenin yüzde 25’i ise sürece olumsuz bakıyor.

CHP ile AK Parti seçmeninin aşağı yukarı ayrı oranda destek verirken, en yüksek memnuniyet oranı MHP seçmeninden. Parti kulislerinde, MHP tabanının normalleşmeye destek vermesiyle ilgili olarak da “MHP ittifak ortaklığı nedeniyle iktidarın kötü politikalarının ortağı olması nedeniyle çok sopa yiyor, eleştiriliyor. Şimdi bir başka muhalefet partisinin iktidarla görüşmeler yapması, bir anlamda onların iktidara destek politikalarını meşrulaştırıyor” yorumu yapılıyor.

Her iki parti tabanında da sürece desteğin yüksekliğine dikkat çeken CHP’liler, Erdoğan’ın da bunun farkında olduğunu ve süreci bitirecek bir adım atmayacağı görüşünde.

Erdoğan ile Özel’in şu anda planlanmış bir görüşmesi olmadığı ancak ilerleyen süreçte spesifik konularda, telefonla veya yüz yüze görüşmeler yapabileceği belirtiliyor.