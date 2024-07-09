Abdulkadir Selvi detayları duyurdu! Emekliye zam planı, masada üç rakam var

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emekli maaşları konusunda çalışma yaptığını belirterek, masada üç rakam olduğunu belirtti.

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Hürriyet yazarı Selvi, Bakan Vedat Işıkhan’ın emekliye seyyanen zam yapılmasına ilişkin olarak kabine toplantısında bir sunum yaptığını belirtti ve milyonlarca emekliyi ilgilendiren detayları aktardı. Selvi yazısında şunları kaydetti:

Seyyanen zam var

EYT’lilerin sisteme dahil olmasıyla birlikte 15 milyon 950 bin emeklinin içinde 10 bin TL alanların sayısı 3 milyon 800 bin. Bunların bir kısmı kök maaşı 10 bin liranın altında olduğu halde seyyanen yapılan artış nedeniyle 10 bin lira alabiliyorlar. Ama hesaplama aldıkları kök maaşa göre yapılacağı için, yüzde 24.73’lük enflasyon artışı ile birlikte 10 bin lira alanların sayısı 1 milyon 800 bine düşecek. Yani 1 milyon 800 bin kişi 10 bin liranın altında maaş alacak. Bu demektir ki, zamdan yararlanamayacaklar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın bu konuda bir çalışma yaptığı ortaya çıktı.

3 alternatif

Bakan Vedat Işıkhan’ın çalışması 3 alternatiften oluşuyor.

1- 11 bin 500 TL’ye,

2-12 bin TL’ye,

3-12 bin 500 TL’ye yükseltilmesi.

Kabineye sunum yaptı

Bakan Işıkhan’ın emekliye seyyanen zam yapılmasına ilişkin olarak kabine toplantısında bir sunum yaptığı öğrenildi.

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