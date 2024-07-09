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ABD heyeti ateşkes için Kahire'de

ABD heyeti ateşkes için Kahire'de

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların son bulması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için birçok görüşme devam ediyor. CIA Direktörü Burns liderliğinde bir heyet, ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye gitti.

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Gazze'de ateşkes için müzakerelerin yeni turu öncesinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns liderliğinde bir heyetin Mısır'a ulaştığı bildirildi.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde, Burns başkanlığındaki ABD heyetinin Gazze'de ateşkes müzakereleri için Kahire'ye geldiği belirtildi.

"ABD heyeti, Gazze'de ateşkes için gerçekleşecek yeni müzakereler öncesinde Mısır güvenlik heyetiyle bir araya gelecek." ifadeleri kullanılan haberde, Mısırlı heyetin de Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlanması için yoğun çabalar sarf ettiği kaydedildi.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki İsrailli müzakere heyeti, esir takası müzakereleri ve Refah Sınır Kapısı'nın idaresi hakkındaki görüşmelere katılmak üzere bugün Mısır'a gitmişti.

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