Elazığ'da yaşandı! Tel örgüyü kesip cezaevine girdi, koğuştaki mahkuma kurşun yağdırdı

Elazığ'daki açık cezaevinde yaşandığı iddia edilen olay gündeme bomba gibi düştü. Suç dosyaları kabarık 5 kişinin gece yarısı cezaevinin önüne geldikleri, içlerinden birinin tel örgüyü keserek cezaevi bahçesine oradan da B-5 koğuşuna girdiği ve 30 ayrı suçtan kaydı bulunan bir mahkumu vurduğu öne sürüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüphelinin yakalandığı öğrenilirken, cezaevindeki mahkumu geçmiş bir cinayetin intikamını almak için vurduklarını itiraf ettikleri aktarıldı.

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Elazığ Kapalı Cezaevi yakınında yer alan açık cezaevinde yaşandığı öne sürülen bir olay Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Gece saatlerinde cezaevinin önüne araçla gelen suç dosyaları epey kabarık 5 kişinin tel örgüleri kestikten sonra içlerinden birinin cezaevi bahçesine oradan da koğuşlara kadar girdiği ve 30'a yakın suç kaydı bulunan bir mahkumu kurşun yağmuruna tuttuğu iddia edildi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre B-5 koğuşunda gerçekleşen tabanca ile yaralama olayının ardından hemen soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, cezaevinin güvenlik kameralarında yapılan incelemelerde şahısların kimliklerinin tespit edildiği ve kısa süre içinde 5 şüphelinin de yakalandığı aktarıldı. Haberde, vurulan kişinin ise hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

İntikam için kurşun yağdırmış

Cezaevindeki mahkumu vuran 15 suç kayıtlı 24 yaşındaki Musa Orhan'ın 23 Haziran 2024 tarihinde Elazığ Olgunlar Mahallesi'nde meydana gelen ateşli silahla kasten öldürme olayının intikamını almak amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.