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Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur televizyonda program yapacak

Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur televizyonda program yapacak

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olup annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılan Timur Cihantimur'un estetik cerrahı babası Bülent Cihantimur, Fasihon TV'de program yapacak. Kazada vefat eden Aci'nin babası Özer Aci, "Türkiye’de katilin dizisi izlenirse, artık söylenecek bir laf yok" dedi.

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İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart akşamı direksiyon başına geçen 16 yaşındaki T.C. yol kenarında bozulan ATV aracını tamir etmeye çalışan Oğuz Murat Aci ve arkadaşlarının bulunduğu gruba çarptı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan daha sonra da annesi Eylem Tok'la birlikte ABD'ye kaçan Cihantimur Boston'da yakalandı.

İkilinin yurt dışına kaçmasına, ayrıldığı eşi Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kişilerin yardım ettiği anlaşılmıştı. T.C. ve Eylem Tok'un ABD'de yargılanması devam ederken, kalça ameliyatları ile ünlenen Estetik Cerrah Bülent Cihantimur, Instagram hesabından da TLC'de yeniden program yapacağını söylendi.



Kanalın TLC olduğu söylenen haberlerin ardından Bülent Cihantimur sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda programını Fasihon Tv'de yayınlanacağını duyurdu.

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, program duyurusunun ardından Patronlar Dünyası'ndan Edanur Aktürk Akyol'a konuştu.

"Artık söylenecek bir laf yok"

Aci, "Programın eski olduğunu düşünmüştüm. Tekrar başlayacakmış. Başlasın. Kendine çok güveniyorsa başlasın. İzleyicileri merakla izleyecek. Hangi kanaldır, nedir, ne değildir öğreneceğiz kısa zamanda. Türkiye’de katilin dizisi izlenirse, artık söylenecek bir laf yok. 2 milyon dolar kefalet talebinde bulundu. Sıkıntı yok. Sonuçta adalet yerini bulacak. Buna inanıyorum" dedi.

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