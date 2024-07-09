Netflix'e ikinci zam! Paket fiyatları yüzde 25 arttı

Netflix'e 2024 yılı içerisinde bir yeni zam daha geliyor. Son kararla ile birlikte Temel Plan, Standart Plan ve Özel Plan olmak üzere 3 plana da yaklaşık yüzde 25 oranında zam geldi. İşte güncel Netflix paketlerinin fiyatları...

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Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Netflix, 9 Temmuz 2024 itibarıyla Türkiye fiyatlarında artış yapma kararı aldı. Böylece en son 2024 Ocak'ta zam yapan Netflix'te Temel Plan, Standart Plan ve Özel Plan fiyatlarında yaklaşık yüzde 25'lik bir artış yaşandı.

Netflix planlarının eski ve güncel fiyatları ise şöyle gerçekleşti:

Temel Plan - eski fiyat: aylık 119,99 TL - zamlı fiyat: aylık 149,99 TL

Standart Plan - eski fiyat: aylık 176,99 TL - zamlı fiyat: aylık 229,99 TL TL

Özel Plan - eski fiyat: aylık 229,99 TL - zamlı fiyat: aylık 299,99 TL TL

Yeni üye olacak kullanıcılar için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacak. Mevcut üyeler plan değişikliği yapmamışlarsa üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e‑posta ile bilgilendirilecek.