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Cumhurbaşkanı maaşına yüzde 40 kesinti yaptı

Cumhurbaşkanı maaşına yüzde 40 kesinti yaptı

Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai, kendi maaşında gönüllü olarak yüzde 40 kesinti yaptığını bildirdi.

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Liberya Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Boakai'nin "mali bütünlük ve ulusal mali güvenlik" taahhüdünü yerine getirmek için maaşında gönüllü olarak yüzde 40'lık bir kesinti yaptığını duyurduğu belirtildi.

Açıklamada, Boakai'nin bu kararla hükümetin hesap verebilirliğini güçlendirme ve halkla dayanışma gösterme konusunda örnek teşkil etmesini amaçladığı ifade edildi.

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da halk, son zamanlarda artan hayat pahalılığıyla mücadele ederken, hükümet yetkililerinin aldığı maaşa tepki gösteriliyor. Ülkede yaklaşık her beş kişiden biri, günde 2 dolardan daha az bir gelirle yaşıyor.

Liberya'da geçen hafta bazı milletvekilleri, kullandıkları araçlarının ücretinin ödenmemesini protesto etmek için halk arasında üç tekerlekli motosikletlerle parlamentoya gelmişti.

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