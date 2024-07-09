Jeff Bezos tatil için Bodrum'a geldi, restorana ödediği hesap dudak uçuklattı
Dünyanın en zengin iş insanlarından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, nişanlısıyla birlikte tatile çıktı. Önce Yunanistan'da tatil yapan ünlü iş insanı, daha sonra lüks yatıyla Göcek ve Bodrum'a demir attı. Jeff Bezos, Muğla'daki restorana ödediği hesap ile adeta dudak uçuklattı.
Geçtiğimiz sene Mayıs ayında dört yıllık sevgilisi Lauren Sanchez'e İtalya'da evlilik teklif eden Jeff Bezos, şimdilerde nişanlısı ile tatilin tadını çıkarıyor.
Jeff Bezos'un 500 milyon dolar değerindeki süperyatı Koru, Göcek ve Bodrum'da görüntülendi.
Bezos, nişanlısı ve dostlarıyla Fethiye Göcek'in koylarında güneşin ve denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.
Bezos ve nişanlısı, yatlarında konuk ettikleri yakın dostlarıyla önceki akşam Datça'daki D Maris içindeki Akdeniz ve Fransız mutfağı ağırlıklı yemek sunan bir restoranda yemek yedi.