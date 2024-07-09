Dünyaca ünlü banka tahminlerini değiştirdi! 1 dolar yıl sonu ne kadar olacak?

Dünyaca ünlü İngiliz bankası HSBC, Türkiye ekonomisine dair analizlerini yayınladı. Ünlü banka, 2024'te TCMB'den faiz indirimi beklemediğini belirtirken, yıl sonu için dolar tahminini 36 TL olarak açıkladı.

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HSBC, son raporunda Türkiye ekonomisi için iyimser bir tablo çiziyor. Kurum, büyümenin artacağını, enflasyonun ise düşeceğini söylüyor. Kurum, ilk çeyrekte yüzde 5,7 olan güçlü büyüme rakamı sonrası büyüme tahminini revize ettiğini belirtti. 2024 yılı büyüme tahmini yüzde 3,1'den yüzde 3,8'e yükseltildi, 2025 yıl sonu tahmini ise değişmeyerek yüzde 3,6 olarak kaldı.

Raporda sıkı para politikası ve/veya maliye politikasının enflasyonda daha hızlı düşüşe ve dış açıkta daha hızlı iyileşmeye yol açacağı belirtildi.

Enflasyon tahminlerini ise aşağı yönlü revize eden kurum 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 48'den yüzde 44,6, 2025 tahminini yüzde 29'dan yüzde 27,7'ye düşürdü.

Yıl sonu dolar tahmini...

Eylül ayında politika faizinin yıllık bazda pozitif olması bekleniyor. Bu politika değişiklikleri, Türkiye'deki dolarizasyonun azalmasına ve yurtdışından gelen portföy yatırımlarının artmasına neden oldu.

Bu durum, net merkez bankası rezervlerinde güçlü artışlara yol açtı. Ancak enflasyon hala yüzde 70'in üzerinde seyrediyor ve merkez bankasının beklediğinden daha yavaş düşebilir. Bunun ana nedenleri arasında güçlü ekonomik büyüme ve yerleşik enflasyon beklentileri yer alıyor.

HSBC 2024'te faiz indirimi beklemiyor. HSBC'nin yıl sonu dolar tahmini 36 lira oldu.

Kaynak: Halktv