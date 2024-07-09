BIST 10.804
DOLAR 32,88
EURO 35,60
ALTIN 2.495,45
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

MEB'den masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MEB'den masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama

 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçlerinin kendi sorumluluk alanında olmadığını bildirdi.

Abone ol

MEB'den, sosyal medya ve internet sitelerinde "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız sadece Bakanlığımız bünyesindeki ders kitaplarının onay sürecini yürütmektedir. Söz konusu içerik, ders kitabı veya yardımcı kaynak değildir, 'hikaye kitabı' kategorisindedir. Hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçleri Bakanlığımız denetimi alanında değildir."

ÖNCEKİ HABERLER
Hazine, 2 ihalede 55,7 milyar lira borçlandı
Hazine, 2 ihalede 55,7 milyar lira borçlandı
Özgür Özel'den olay olacak TÜİK iddiası! Saat verdi başlıyoruz dedi
Özgür Özel'den olay olacak TÜİK iddiası! Saat verdi başlıyoruz dedi
Bodrum'da orman yangını çıktı
Bodrum'da orman yangını çıktı
19 yaşındaki Aliye apart dairede ölü bulundu
19 yaşındaki Aliye apart dairede ölü bulundu
Gazze'de can kaybı 38 bin 243'e çıktı
Gazze'de can kaybı 38 bin 243'e çıktı
Dünyaca ünlü banka tahminlerini değiştirdi! 1 dolar yıl sonu ne kadar olacak?
Dünyaca ünlü banka tahminlerini değiştirdi! 1 dolar yıl sonu ne kadar olacak?
Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım süreci askıya alındı
Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım süreci askıya alındı
Bakan Kacır açıkladı! Uzaya fırlatılan Türksat 6A'nın son durumu...
Bakan Kacır açıkladı! Uzaya fırlatılan Türksat 6A'nın son durumu...
"2015'te bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna bozkurt işareti yaptığı için yargılanmıştı" iddiası yalanlandı
"2015'te bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna bozkurt işareti yaptığı için yargılanmıştı" iddiası yalanlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
Balıkesir'de orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
Porsche yılın ilk yarısında Çin etkisiyle daha az otomobil sattı
Porsche yılın ilk yarısında Çin etkisiyle daha az otomobil sattı
Cumhurbaşkanı maaşına yüzde 40 kesinti yaptı
Cumhurbaşkanı maaşına yüzde 40 kesinti yaptı