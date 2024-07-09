D vitamini tahlili yüzünden çıkan tartışmada annesinin boğazını kesti! 16 yaşındaki çocuk hakkında iddianame hazırlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tartıştığı annesini bıçakla öldüren tutuklu çocuk sanık hakkında 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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Annesi Figen B'yi bıçakla öldürmesine ilişkin tutuklanan 16 yaşındaki D.D. hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın yakınına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan hazırlanan iddianame Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın annesini evde istememesi üzerine maktulün olaydan yaklaşık 1 ay önce ayrı bir otele yerleştiği, çocuklarının yaşadığı eve zaman zaman temizlik, yemek ve benzeri ihtiyaçları yapmak için geldiğine işaret edildi.

24 yıla kadar hapsi istendi

Cinayetten bir gün önce ise sanık ile annesi arasında D vitamini tahlili meselesi yüzünden tartışma çıktığı ve D.D'nin olay günü eve çağırdığı annesini bu sebeple bıçakla boğazından bıçaklayarak öldürdüğü belirtilen iddianamede, bu nedenlerle sanığın 24 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianamede yer alan ölüm raporunda ise maktulün boğazında çeşitli boylarda 3 ayrı kesi bulunduğu da kaydedildi.

İddianamede Figen Bezmez'in, olaydan bir gün önce spor salonunda başı döndüğünü anlatması üzerine oğlu Doğukan D.'ye sağlık ocağına giderek D vitamini değerlerini kontrol ettirmek için kan tahlili yaptırma teklifinde bulunduğu ifade edildi. Doğukan D.'nin annesinin bu teklifini kabul edip, kan verdiği ardından da tahlil sonuçların alıp, birlikte eve döndükleri belirtildi.

Kan donduran mesaj: "Ben de senin 4 tüp kanını akıtacağım, eve gel"

Daha sonra yaşananlara ise iddianamede, şöyle yer verildi: "Tahlil sonuçlarında 'D' vitamini değerlerinin bulunmadığını gören Doğukan D. sinirlenip, annesine bağırmaya başladı. Bezmez, bunun üzerine tekrar sağlık ocağına gitti. Figen Bezmez, bir süre sonra oğlunu telefonla arayıp, sağlık ocağında 'D' vitaminine bakılmadığı için sonuçta olmadığını söyledi. Bunun üzerine Doğukan D.'nin 'Sen benden boş yere 4 tüp kan aldırdın. Ben de senin 4 tüp kanını akıtacağım, eve gel' dediği belirtildi.

Oğlunun durumundan endişelenen Bezmez, otele gelip küçük oğlu E.D. ve otel çalışanı bir kadınla oğlunun yaşadığı eve gitti. Ancak, Doğukan D. sadece annesini eve aldı. Annesini yumruklayarak darbetti, ardından da kapıyı kilitledi. Bu sırada Bezmez, 'Kapıyı aç, kilitleme ne olursun, yapma oğlum, özür dilerim' dedi. O sırada oğlu E.D ile otel çalışanı kadın kapıyı açmak için çalıştı. Kapının bir anda açılmasıyla Figen Bezmez boğazı kesik halde dışarı çıktı ve evinin önüne yığılarak olay yerinde yaşamını yitirdi."

Doğukan D.'nin emniyette suçunu kabul ettiği ancak tutuklama safhasında çıkarıldığı mahkemede susma hakkını kullandığı da iddianameye girdi.

Olay

Umurça Mahallesi Yaka Sokak'ta 24 Kasım 2023'de D.D. (16) ile annesi Figen B. arasında çıkan tartışmada D.D, annesini bıçaklamıştı.

Yaralı halde evinin bahçesine çıkan kadının, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde aşırı kan kaybından hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olay yerinde polislerce gözaltına alınan D.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.