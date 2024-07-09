Beşiktaş-Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçını ağustos ayının başında oynatmayı planlıyor.Abone ol
2024 Süper Kupa finalinde Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in devleri arasında oynanacak Süper Kupa'yı ağustos ayının başında oynatmayı planlıyor.
Süper kupa büyük olasılıkla Türkiye'de oynanacak. Tarih ve stadyum ile ilgili son karar kulüplere danışıldıktan sonra verilecek.