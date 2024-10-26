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Erzincan'da iki otomobil çarpıştı! Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Erzincan'da iki otomobil çarpıştı! Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Erzincan'da iki otomobil çarpıştı! Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Hanifi A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Teknecik köyü yakınlarında, Ahmet K.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

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Erzincan'da iki otomobil çarpıştı! Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler ile otomobillerdeki Selvi A, Hüseyin A. ve Doğukan Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Erzincan'da iki otomobil çarpıştı! Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Otomobillerden biri, çarpışmanın etkisiyle yanarak kullanılamaz hale geldi.

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