Erzincan'da iki otomobil çarpıştı! Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Hanifi A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Teknecik köyü yakınlarında, Ahmet K.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler ile otomobillerdeki Selvi A, Hüseyin A. ve Doğukan Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.
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Otomobillerden biri, çarpışmanın etkisiyle yanarak kullanılamaz hale geldi.
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