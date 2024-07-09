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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Yozgat'ta yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Yozgat'ta yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve yasa dışı suç örgütü faaliyetlerine ilişkin Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika vatandaşı H.Ç, ilgili birimlerle yürütülen müşterek çalışma sonucu Yozgat-Çorum kara yolunda yakalandı.

Gözaltına alınan H.Ç, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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