Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Yozgat'ta yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve yasa dışı suç örgütü faaliyetlerine ilişkin Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika vatandaşı H.Ç, ilgili birimlerle yürütülen müşterek çalışma sonucu Yozgat-Çorum kara yolunda yakalandı.
Gözaltına alınan H.Ç, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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