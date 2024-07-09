BIST 10.810
DOLAR 32,88
EURO 35,61
ALTIN 2.497,54
HABER /  EKONOMİ

Altının kilogram fiyatı yükseldi, ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altının kilogram fiyatı yükseldi, ne kadar oldu?

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 508 bin liraya yükseldi.

Abone ol

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 496 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 508 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 508 bin lira oldu. Dün standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 472 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi 3 milyar 290 milyon 321 bin 243,77 lira, işlem miktarı ise 1.336,28 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 312 milyon 570 bin 261,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Emlak Katılım Bankası, Zirve Değerli Madenler ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
MGM'den bazı kentler için kuvvetli yağış uyarısı
MGM'den bazı kentler için kuvvetli yağış uyarısı
İsrail askerleri, Ramallah'ta 13 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü
İsrail askerleri, Ramallah'ta 13 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü
Antalya'da içme suyuyla bahçe sulayanların aboneliği iptal ediliyor
Antalya'da içme suyuyla bahçe sulayanların aboneliği iptal ediliyor
Beşiktaş-Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak?
Beşiktaş-Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak?
Yüksek hava sıcaklığı nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti
Yüksek hava sıcaklığı nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti
Yeni kurulan partiden açıklama: 10 Temmuz'da kadro ve program açıklanacak
Yeni kurulan partiden açıklama: 10 Temmuz'da kadro ve program açıklanacak
D vitamini tahlili yüzünden çıkan tartışmada annesinin boğazını kesti! 16 yaşındaki çocuk hakkında iddianame hazırlandı
D vitamini tahlili yüzünden çıkan tartışmada annesinin boğazını kesti! 16 yaşındaki çocuk hakkında iddianame hazırlandı
Fenerbahçe'de o isim ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de o isim ile yollar ayrıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat verip o illeri uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat verip o illeri uyardı!
Antalyasporlu Naldo, oğlu ile kayınpederini kaybetmişti! Kazaya ilişkin davada karar çıktı
Antalyasporlu Naldo, oğlu ile kayınpederini kaybetmişti! Kazaya ilişkin davada karar çıktı
MEB'den masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama
MEB'den masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama
Hazine, 2 ihalede 55,7 milyar lira borçlandı
Hazine, 2 ihalede 55,7 milyar lira borçlandı