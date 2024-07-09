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Yahudileri ayaklandıracak karar! Hükümet resmen onayladı

Yahudileri ayaklandıracak karar! Hükümet resmen onayladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ultra Ortodoks koalisyon ortaklarının şiddetle karşı çıkmasına rağmen Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordunun gelecek aydan itibaren Ultra Ortodoks Yahudileri askere almaya başlayacağını duyurdu.

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Gazze Şeridi'nde masum sivillere yönelik katliam saldırılarına devam eden İsrail'de yeni bir kriz patlak verdi. İsrail ordusu, Gazze'deki direniş grupları karşısında verdiği askeri kayıpları sonucunda ülkeyi ayaklandıracak kararı resmen onayladı.

İSRAİL, ULTRA ORTODOKS YAHUDİLERİN DE ASKERE ALINACAĞINI DUYURDU

Savunma Bakanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Gallant, bu sabah İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer yetkililerle dindar Yahudilerin silah altına alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İSRAİL ORDUSUNUN TAVSİYESİ ONAYLANDI

Gallant, Halevi ve diğer yetkililerle yaptığı toplantının ardından, Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudilerin ağustostan itibaren askere alınmasına ilişkin İsrail ordusunun tavsiyesini onayladı.

Toplantıda, Ultra Ortodoks Yahudilerin askere alınmasının "operasyonel bir gereklilik ve karmaşık sosyal bir mesele" olduğunu vurgulayan Gallant ile Halevi, Ultra Ortodoks askerlerin "yaşam tarzlarını sürdürmelerine" izin verilmesi gerektiğini belirtti.

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