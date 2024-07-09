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İzmir'de düzensiz göçmen faciası: 7 ölü

İzmir'de düzensiz göçmen faciası: 7 ölü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada'da 19 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 7 göçmenin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarında sahil güvenlik ekipleri ve balıkçı tekneleri görev aldı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada'da 19 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 7 düzensiz göçmenin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yerlikaya, bugün İzmir'in Çeşme ilçesinde saat 10.47'de Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu, bölgede bulunan balıkçı teknesi tarafından bir düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği ihbarının alındığını duyurdu.

19 kişi kurtarıldı

4 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik helikopteri ve bir sahil güvenlik dalış timinin sevk edildiğini ifade eden Yerlikaya, "Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden bir düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır." dedi.

Yerlikaya, göçmenin bulunması için arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

 

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