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Beşiktaşlıları üzecek Di Maria gelişmesi!

Beşiktaşlıları üzecek Di Maria gelişmesi!

Bir süredir adı Beşiktaş ile anılan Angel Di Maria'nın siyah-beyazlıların sözleşmesini geri çevirdiği ve yeni takımını seçtiği iddia edildi.

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Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ın adı Angel Di Maria ile de sık sık yan yana geliyordu.

Di Maria, Beşiktaş'ı reddetti

Radio Continental'de yer alan habere göre Beşiktaş, Di Maria'ya 2 yıllık sözleşme teklif etti. Ancak Arjantinli yıldız, Beşiktaş'ın bu teklifini reddetti.

Rosario Central'in teklifini kabul etti

Haberde 36 yaşındaki futbolcunun Arjantin Ligi ekiplerinden Rosario Central'den gelen teklifi kabul ettiği belirtildi.

50 maçta 17 gol attı

Angel Di Maria geride bıraktığımız sezon Benfica formasıyla 50 maça çıktı.
36 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 17 gol ve 15 asistlik performansla oynadı.

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