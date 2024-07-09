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Gaziantep'te kahreden olay! Birbirlerini kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te serinlemek için gölete giren Deniz Bilgin (11) boğulmaya başlayınca, onu kurtarmaya çalışan ağabeyi Burhan Bilgin ve İsmail Uygun da gölette kaybolarak hayatını kaybetti

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Gaziantep'te serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki Deniz Bilgin, bir anda çırpınmaya başladı. Kardeşinin boğulduğunu fark eden ağabeyi Burhan Bilgin de, kardeşini kurtarmak için gölete atlayıp ortadan kayboldu. Bu kez iki kardeşi kurtarmak için aynı gölete atlayan 21 yaşındaki İsmail Uygun da bir anda gözlerden kayboldu. 

Kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedeni vatandaşlar tarafından sudan çıkartılırken olay yerine Jandarma dalgıç ekibi, AFAD Arama Kurtarma Ekibi ve 112 Sağlık Ekibi intikal etti. Yapılan arama çalışmalarında diğer iki kişinin cansız bedeni de bulundu.

Cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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