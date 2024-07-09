BIST 10.797
DOLAR 32,85
EURO 35,58
ALTIN 2.497,41
HABER /  DÜNYA

İsrail Filistinlilerin sığındığı okulu bombaladı: Ölü ve yaralılar var

İsrail Filistinlilerin sığındığı okulu bombaladı: Ölü ve yaralılar var

İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda 25 Filistinli öldü, 53'ten fazla kişi yaralandı.

Abone ol

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef alarak iğrenç bir katliam gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişinin öldüğü, 53'ten fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ilk yardım ekiplerinin yaralıları kentteki Nasır ve El-Emel hastanelerine nakletmek için çalıştığı aktarıldı.

Ayrıca Filistin Kızılayı İsrail'in Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid Kavşağı'nı bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası halinde geldi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 2 milyonu zorla yerinden edildi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.

Saldırılardan kaçarak Gazze'nin güneyindeki HanYunus ve Refah'a sığınan Filistinlileri defalarca yerinden eden İsrail, bölge halkını zorunlu göçe sürüklemeye devam ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de 1 Temmuz'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunuskentinin doğusundaki bölgeleri güvenlikleri için acilen boşaltmalarını istemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Biden'ın sağlık durumu seçimlerin kaderini belirleyecek
Biden'ın sağlık durumu seçimlerin kaderini belirleyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de! NATO Zirvesi'nin ana konusu Ukrayna ve Gazze
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de! NATO Zirvesi'nin ana konusu Ukrayna ve Gazze
Müşteri sayılarının azaldığı restoran ve kafelere indirim çağrısı
Müşteri sayılarının azaldığı restoran ve kafelere indirim çağrısı
Macron'dan 'hükümeti kurma' çağrısı bekleniyor
Macron'dan 'hükümeti kurma' çağrısı bekleniyor
İsrail Tulkerim'den çekilirken geride büyük yıkım bıraktı
İsrail Tulkerim'den çekilirken geride büyük yıkım bıraktı
Rusya'da muhalif Navalny'nin eşi hakkında tutuklama kararı verdi
Rusya'da muhalif Navalny'nin eşi hakkında tutuklama kararı verdi
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme! Cezası 5 yıla çıkarıldı
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme! Cezası 5 yıla çıkarıldı
Gaziantep'te kahreden olay! Birbirlerini kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te kahreden olay! Birbirlerini kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti
Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti
Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti
Moody's: Seçim sonuçları Fransa'nın kredi notu için olumsuz
Moody's: Seçim sonuçları Fransa'nın kredi notu için olumsuz
THY haziranda 7,8 milyon yolcu taşıdı
THY haziranda 7,8 milyon yolcu taşıdı