Biden'ın sağlık durumu seçimlerin kaderini belirleyecek

ABD Temsilciler Meclisinde görev yapan Demokrat Parti üyeleri, Başkan Joe Biden'ın sağlık durumu nedeniyle başkanlık seçimlerinden çekilip çekilmemesini tartışmak üzere grup toplantısında bir araya geldi.

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Başkent Washington'da kapalı kapılar ardında gerçekleşen toplantı, Biden'ın katıldığı canlı seçim tartışmasından sonra ilk kez yapılması bakımından önem arz etti.

Kayıt alınmasını engellemek için cep telefonlarının içeriye sokulmasına izin verilmeyen toplantının sonunda Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri, alınan karar gereği basına detaylı açıklama yapmaktan kaçındı.

Daha önce Biden'ın adaylıktan çekilmesini isteyen Demokratlar arasında yer alan New Jersey'den Temsilciler Meclisi üyesi Jerry Nadler, çıkışta NBC'ye, "Endişelerim olup olmaması bir yana, Biden'ı tamamen destekliyorum, onun için seçim çalışması yapacağım, onun kazanması çok önemli." ifadesini kullandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen diğer bir Demokrat partili üye de Washington Post'a, toplantıdan çıkan genel sonucun Biden'ı desteklemek yönünde olduğunu ancak bazı üyelerin hala "Biden'ın yaşının seçimlere kadar tartışılmaya devam edeceği" yönünde endişelerini dile getirdiğini aktardı.

Kongre'nin Senato kanadında bulunan Demokratlar da ayrı bir kapalı grup toplantısı yaparak Biden'ın yaşı ile ilgili tartışmaları değerlendirecek.

NATO ZİRVESİ, BİDEN'İN SAĞLIK DURUMUNU SINAYACAK

Öte yandan, NATO Zirvesi için başkentte toplanan üye ülkelerin liderlerine ev sahipliği yapan Biden'ın, zirvenin yoğun programı arasında başkanlığın gerektirdiği zorlu koşullarda 4 yıl daha görev yapabileceğini göstermekle de sınanacak.

Beyaz Saray, Biden'ın adaylığı konusunda kararsız olan Demokratlara, yoğun NATO Zirvesi sırasındaki toplantılar, liderlerle sohbetler, uzun diplomatik akşam yemekleri, resepsiyonlar ve zirveyi sonlandıran basın toplantısı ile Biden'ın hala "başkanlık için sağlık durumunun" yeterli olduğunu göstermeyi umuyor.

Biden, dün akşam MSNBC'ye, NATO'nun 75. yılını kutladığı zirvedeki çalışmasının kendisinin başkanlığı bir 4 yıl daha sürdürme yetisi olduğunu değerlendirmenin iyi bir yolu olacağını söyleyerek, Ukrayna konusunda NATO üyelerini bir araya getiren çalışmasının istikrarlı liderliğinin başlıca örneği ve Beyaz Saray'da bir dönem daha görev almayı hak etmesinin göstergesi olduğunu savunmuştu.

32 NATO ülkesi liderinin yanı sıra Pasifik ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore ile Ukrayna liderlerinin bir araya geldiği zirvenin, Biden'ın kasımdaki seçimler öncesinde uluslararası toplantıya yapacağı son katılımlardan birisi olacak.

İLK CANLI YAYIN VE BİDEN'IN SAĞLIK DURUMU TARTIŞMALARI

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.