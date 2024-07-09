Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.47'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.47'de meydana gelen depremin derinliği ise 7.65 km olarak ölçüldü.