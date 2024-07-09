Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.47'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Abone ol
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.47'de meydana gelen depremin derinliği ise 7.65 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 9, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-07-09
Saat:20:47:30 TSİ
Enlem:38.10667 N
Boylam:37.63444 E
Derinlik:7.65 km
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