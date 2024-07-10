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Tüm emeklililere 2 bin TL seyyanen zam mı olacak? AK Parti kulislerinde konuşuluyor

Tüm emeklililere 2 bin TL seyyanen zam mı olacak? AK Parti kulislerinde konuşuluyor

AK Parti, en düşük emekli maaşını 10 binden 12 bin TL’ye çıkarmak için çalışmalarını sürdürürken, tüm emeklilere 2 bin TL’lik seyyanen zammı tartışıyor.

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AK Parti en düşük emekli maaşlarını 10 binden 12 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin çalışmalar Perşembe gününe kadar devam edecek.

Ekonomi gazetesinin haberine göre, 2 bin TL’lik seyyanen zammın tüm emeklilere yansıtılması da tartışılıyor. Ancak tüm emeklilere yansımasının henüz karara bağlanmadığı da belirtiliyor.

AK Parti, 2023 seçimlerinden önce seçim yatırımı olarak en düşük emekli maaşını 7 bin 500’e çıkarmıştı. Ocak 2024’te yeniden en düşük emekli maaşı 10 bin TL’ye çıkarıldı.

AK Parti seçim yatırımı olarak aldığı kararın şimdi olumsuz sonuçlarını masaya yatırıyor.

Kök maaş sorunu nasıl çözülecek?

AK Parti, kök maaş sorununu tamamen ortadan kaldırmak için yeni formüller arıyor. Emeklilerin maaş zamları kök maaş üzerinden uygulanıyor. AK Parti,  bir taraftan kök maaş ile ilgili köklü çözüm arayışlarını sürdürürken,  bir taraftan da en düşük emekli maaşını 10 TL’den 12 bin TL’ye çıkarmayı planlıyor.

"Tüm emeklilere 2 bin TL seyyanen tartışılıyor ancak karar alınmadı"

Öte yandan AK Parti, en düşük emekli maaşını 10 binden 12 bin TL’ye çıkarmak için çalışmalarını sürdürürken, tüm emeklilere 2 bin TL’lik seyyanen zammı da tartışıyor. AK Parti kaynakları, “tüm emeklilere yanması konusunu tartışıyoruz, ama ortada alınmış bir karar yok” değerlendirmesinde bulundular.

En düşük emekli maaşı alanlar yapılacak düzenlemeden yaklaşık bir milyon 610 bin kişinin yararlanacağı belirtildi.

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