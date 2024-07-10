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Fenomen medyumdan Avrupa Şampiyonası kehaneti! Koronavirüsü bilmişti...

Fenomen medyumdan Avrupa Şampiyonası kehaneti! Koronavirüsü bilmişti...

38 yaşındaki Nicolas Aujula, geçtiğimiz yıllarda koronavirüsü bilmesiyle büyük bir üne sahip olmuştu. Psişik yeteneklere sahip olduğunu iddia eden medyum bu kez gözünü Euro 2024'te çevirerek hem yarı final hem de final tahmini yaptı. Ona göre kupanın sahibi İspanya olacak.

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Küresel salgını önceden tahmin eden Nicolas Aujula gençliğinden beri kehanet vizyonları gördüğünü, geçmiş yaşamında Mısır kraliçesi ve Fransız Devrimi isyancısı olduğunu hatırladığını iddia ederek dünya basınında kendisine geniş bir yer bulmuştu.

Fenomen medyum bu kez Avrupa Şampiyonası için bir kehanette bulundu.

PA Real Life'a verdiği demeçte Aujula, "İspanya Fransa'yı yenecek, İngiltere Hollanda'yı yenecek. Final İspanya-Hollanda arasında olacak. İspanya Avrupa Şampiyonası'nı kazanacak. Henüz bir bahis yapmadım ama İspanya'nın kazanmasına dair bir şansım olabilir" dedi.

İlk finalist İspanya oldu

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ilk finalist 9 Temmuz gecesinde belli oldu. İspanya ile Fransa'nın karşı karşıya geldiği yarı final maçında müthiş bir tempo vardı. Fransa'nın 1-0 öne geçtiği mücadelede geriden gelerek 2-1 öne geçen İspanya, finale çıkan ilk takım olmayı başardı.

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