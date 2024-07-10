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Murat Kurum'dan gelir gelmez kritik hamle! O isimle yolları ayırdı

Murat Kurum'dan gelir gelmez kritik hamle! O isimle yolları ayırdı

Geçtiğimiz hafta yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı koltuğuna oturan Murat Kurum, bakanlığına bağlı Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem’i görevden aldı.

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Geçtiğimiz hafta kabinede önemli bakanlar istifa etmiş yerlerine yeni atamalar yapılmıştı. O bakanlıklardan biri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıydı. Mehmet Özhaseki'den boşalan koltuğa 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Belediye Başkanı adayı olarak yarışan Murat Kurum geçti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; Murat Kurum, yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koltuğuna oturur oturmaz, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem’i görevden aldı.

Erdem, geçtiğimiz yıl bu aylarda Hakan Gedikli’den görevi devralmıştı

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