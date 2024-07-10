Yer Diyarbakır! Kadın öğretmen erkek meslektaşını öldürdü ardından polise teslim oldu

Diyarbakır'da kadın öğretmen, tartıştığı erkek meslektaşını öldürdükten sonra polise teslim oldu.

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Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi'ndeki bir binada yaşayan öğretmen Zeynep A. (39), sevgilisi olduğu iddia edilen ve kendisiyle aynı okulda görev yapan Osman K'yi evine çağırdı. Evde henüz bilinmeyen nedenle iki öğretmen arasında tartışma çıktı. Zeynep A. Osman K'ye (41) tabanca ile ateş etti.

Kadın öğretmen daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

Bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce Osman K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Zeynep A. saldırıda kullandığı tabanca ile polise teslim oldu. Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 2 çocuk annesi kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.