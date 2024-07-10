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İYİ Parti'de 'Rıdvan Uz' krizi! İhracı istenmişti, karar verildi

İYİ Parti'de 'Rıdvan Uz' krizi! İhracı istenmişti, karar verildi

İYİ Parti'de 'Rıdvan Uz' krizi yaşanıyor. Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu tarafından partiden ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Disiplin Kurulu, ihraç istemini oybirliğiyle reddetti.

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İsmail Saymaz gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu. Saymaz paylaşımında şunları ifade etti:

"'Akşener’in resimlerini indirelim' dediği için İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edilen Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, partide kaldı.

Disiplin Kurulu, ihraç istemini oybirliğiyle reddetti. Lider “Atalım” diyor. Parti atmıyor."

“Akşener’in resimlerini indirelim” dediği için İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edilen Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, partide kaldı.

Disiplin Kurulu, ihraç istemini oybirliğiyle reddetti.
Lider “Atalım” diyor.
Parti atmıyor.

— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) July 9, 2024

Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz

MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA YER ALMAMIŞTI
Uz'un daha önce İYİ Parti'nin internet sitesinde adı yer almıyor diye partiden ihraç edildiği iddia edilmişti. Yapılan güncelleme ile Uz'un ismi milletvekilleri arasına eklemişti.

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