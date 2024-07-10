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Kadir İnanır'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakıma kaldırıldı

Kadir İnanır'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakıma kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, beyninde pıhtı atması sebebiyle ameliyata alınmış ve uzun süre yoğun bakımda tutulmuştu. Tedavi sürecine evinde devam eden usta oyuncu tekrar yoğun bakıma kaldırıldı.

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Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan ünlü isim geçtiğimiz mart ayında entübe edilmişti. Daha sonra hastanede taburcu edilen ünlü isimle ilgili üzücü bir haber geldi.

Uzun süre kaldığı yoğun bakım sürecinin ardından evinde tedaviye alınan Kadir İnanır, tekrar yoğun bakıma kaldırıldı. Entübenin söz konusu olmadığı belirtilirken, usta oyuncu hakkında sevenlerini üzecek haber geldi. Kadir İnanır, akciğerinde oluşan hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. 

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili, “Fizik tedavi merkezinde tedavimiz devam ediyordu ancak akciğerinde görülen hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye döndük. Bu süreçte asla eve gitmedi. Bir hastaneden diğer fizik tedavi hastanesine geçiş yapmıştık. Yoğun bakımda 3. gündeyiz ama tedbir amaçlı. Çok uzun süre hastanede olması sebebiyle doktorları titiz davranıyor. Büyük bir rahatsızlık değil, entübelik de bir durum yok.” ifadelerini kullandı.

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