MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"