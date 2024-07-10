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2 aylık bebeğin akıllara durgunluk veren ölümü!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
2 aylık bebeğin akıllara durgunluk veren ölümü!

 Belçika'da dün çıkan fırtına sırasında parkta bulunan 2 aylık bebeğin, üzerine ağır bir ağaç dalı düşmesi sonucu öldüğü bildirildi.

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Yerel basında çıkan haberlere göre, dün başkent Brüksel'de etkili olan şiddetli fırtına, sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (RMI) aşırı yağış ve fırtına nedeniyle verdiği "turuncu alarm" kapsamında başkentteki tüm parkların yerel saatle 17.00'de kapatılması planlansa da fırtına saat 16.00'da Brüksel'in Uccle Belediyesindeki bir parkta bulunan anne ile bebeği hazırlıksız yakaladı.

Bebek arabası içindeki 2 aylık bebek, üzerine ağır bir ağaç dalı düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebek tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Öte yandan, aşırı yağış nedeniyle şehirdeki bazı tünelleri su bastı. Tünellerde çok sayıda araç mahsur kaldı. Rayların üzerine ağaçların devrilmesi ve ağaç dallarının demir yolundaki tellere zarar vermesi nedeniyle tren seferlerinde ciddi aksamalar yaşandı.

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