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Kahramanmaraş'ta tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kahramanmaraş'ta tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

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M.M. idaresindeki 46 ACG 270 plakalı tır, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda karşıya geçmek isteyen İbrahim Özdemir'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, polis merkezine götürüldü.

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