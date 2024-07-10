BIST 10.755
DOLAR 32,94
EURO 35,70
ALTIN 2.515,08
HABER /  DÜNYA

İsrail bir kez daha okul vurdu İsrail destekçisi Almanya'dan açıklama

İsrail bir kez daha okul vurdu İsrail destekçisi Almanya'dan açıklama

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki okulları bombalamasının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Dün Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmiş, en az 53 kişi yaralanmıştı.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'deki okullara sığınan insanların öldürülmesi kabul edilemez. Siviller, özellikle de çocuklar cephe önünde bırakılmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'e okullara yönelik saldırıları durdurulması çağrısında bulunularak, bombalamalar hakkında bir an önce soruşturma başlatılması gerektiği vurgulandı.

Son okul saldırısında 29 kişi öldü

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmiş, en az 53 kişi yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki okullarının üçte ikisinin hedef alındığını duyurmuştu.

Gazze'de UNRWA'ya ait 183 okul bulunuyordu.

İsrail'in 4 okula düzenlediği saldırılarda en az 50 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle, yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de 1,9 milyondan fazla Filistinli yerinden oldu.

Bu Filistinlilerin büyük kısmı, İsrail'in göçe zorlaması nedeniyle defalarca yerinden edildi. Filistinlilerin bir kısmı ise bölgelerini terk etmemek için çevredeki okullara sığınıyor.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, sık sık yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları ve kampları da vuruyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ta mahkeme DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi hakkında idam kararı verdi
Irak'ta mahkeme DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi hakkında idam kararı verdi
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!
2 aylık bebeğin akıllara durgunluk veren ölümü!
2 aylık bebeğin akıllara durgunluk veren ölümü!
15 Temmuz'da, İstanbul toplu ulaşımı ücretsiz olacak
15 Temmuz'da, İstanbul toplu ulaşımı ücretsiz olacak
Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak '15 Temmuz' kararı! O gün hiçbir etkinlik yapılmayacak
Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak '15 Temmuz' kararı! O gün hiçbir etkinlik yapılmayacak
YÖK Başkanı duyurdu! İkinci öğretim programlarının tamamı kapatıldı
YÖK Başkanı duyurdu! İkinci öğretim programlarının tamamı kapatıldı
Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı
Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı
Kahramanmaraş'ta tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Polat çiftine yönelik hazırlanan iddianamenin iade edilmesine başsavcılıktan itiraz
Polat çiftine yönelik hazırlanan iddianamenin iade edilmesine başsavcılıktan itiraz
Sakarya sahillerinde denize girişler yasaklandı
Sakarya sahillerinde denize girişler yasaklandı
Kadir İnanır'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakıma kaldırıldı
Kadir İnanır'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakıma kaldırıldı
İngiltere'de yeni bir dinozor türüne ait fosil bulundu
İngiltere'de yeni bir dinozor türüne ait fosil bulundu