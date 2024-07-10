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Rasim Ozan Kütahyalı'dan Nagehan Alçı'nın olay iddialarına ilişkin açıklama

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Nagehan Alçı'nın olay iddialarına ilişkin açıklama

Rasim Ozan Kütahyalı, eski eşi Nagehan Alçı'nın Kütahyalı'dan fiziksel şiddet gördüğünü ve parasını elinden aldığı iddiasına yanıt verdi. Kütahyalı, "Kafamı kesseler Nagehan aleyhinde konuşmam." dedi.

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Gazeteciler Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın tartışmalı boşanmaları sonrası Alçı'nın son açıklamaları gündem oldu.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Sen beceriksizsin, aptalsın, geri zekalısın" diyerek kendisine hakaret ettiğini belirten Alçı, ortak hesaplarının boşaltıldığını söylemişti.

Alçı, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Ben kaç gece Rasim'in öfkesi yani dinmiyor elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye beklediğimi biliyorum ya o bağırıyor, kapıları çarpıyor çocuklar uyanmasın diye aşağıdan sakinleştirmeye çalışıyorum. Korkudan uyuyamadığımı biliyorum.

Rasim hukuk tanımaz. Nafaka ödemiyor. Hacize koyuyorsun, Rasim haciz falan da takmıyor. Herkese borçlu, herkesle davalık. Her şeyi aldı. Bir gün bana kızdığı için çocukları televizyonun karşısına oturtturmuş. Benim kötü göründüğüm bir yayını açıp, 'Çocuklar, anneniz bu kadar çirkin ve şişmandı. Annenizi ben benim sayemde var oldu' demiş."

RASİM OZAN'DAN İLK CEVAP

Alçı'nın gündem olan açıklamaları sonrası Rasim Ozan Kütahyalı, Gerçek Gündem'e konuştu.

"Nagehan beni kurşun yağmuruna bile tutsa iki çocuğumun annesi aleyhine tek kelime etmem" diyen Kütahyalı, Alçı'nın açıklamalarından sonra sürekli arandığını söyledi.

Kütahyalı, şöyle konuştu:

"Kafamı kesseler Nagehan aleyhinde konuşmam. Prensip kararım bu. İki çocuğumuz var, şu an benim yanımdalar. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Ben bu mesuliyetsizliği onlara karşı yapamam. Onlar artık 11 yaşında oldu her şeyi okuyabiliyorlar, izleyebiliyorlar."

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