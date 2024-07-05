Rasim Ozan Kütahyalı'nın Nagehan Alçı'ya attığı ağır hakaret mesajları ortaya çıktı

Nagehan Alçı, evliliği boyunca Rasim Ozan Kütahyalı tarafından ağır psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddete maruz kaldığını ve tehdit edildiği söyledi. Dava dilekçesinde, Rasim Ozan Kütahyalı’nın Nagehan Alçı’ya gönderdiği mesajlarda "cahil" "hizmetçi," İbrahim Tatlıses' in kadını mısın", "köpek oldun", "köpek gibi hizmetçilik ediyorsun", "tiksiniyorum senin alaturka rezil kimliğinden", gibi ifadeler yer alıyor

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Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında hem ceza hem de 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

'B Yüzü' isimli Twitter hesabı, Nagehan Alçı’nın eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında açtığı davanın dilekçesini yayınlandı.

Dava dilekçesinde Nagehan Alçı’nın boşanma kararından sonra da Rasim Ozan Kütahyalı’nın ağır şiddetinden kurtulamadığı vurgulandı.



Dilekçede, “Artık can güvenliği de tehlikede olan müvekkil bakımından şikayet yapmak zorunlu olmuştur. İşbu dilekçemiz ekinde sunacağımız WhatsApp mesaj örnekleri ile de kanıtlayacağımız üzere davalı mütemadi olarak davacı müvekkile hakaret etmekte, davacıyı tehdit etmekte ve ayrıca kendisini polis memuru olarak tanıtmak suretiyle üçüncü kişilere mesajlar göndererek davacı aleyhine asılsız suçlamalarda bulunmakta, iftira atmaktadır” denildi.

Hakaret mesajları dava dilekçesinde

Dilekçede Kütahyalı’nın attığı belirtilen mesajlardan örnekler de sunuldu. Mesajlardan bazıları şöyle:



-"loser insan", "loser yaratık", "düşük seviyeli başarısız zavallı", "şımarık, küstah", "sahte ve sinsi insan", "yeteneksiz", "aptal", "cahil"



-"hizmetçi, İbrahim Tatlıses' in kadını mısın", "köpek oldun", "köpek gibi hizmetçilik ediyorsun", "tiksiniyorum senin alaturka rezil kimliğinden", "onurlu ol, gururlu ol"



-"Nagehan sen idiotsun, salaksın", "ruhen çirkin bir insansın”, “için çürümüş, bunamış, bunak"



-"öldün sen öldüüünnnn", "seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyolar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar"Cavit Çağlar ve Aydın Doğan'a küfür

Dilekçede, 28 Mayıs’ta aralarında Nagehan Alçı’nın da bulunduğu pek çok gazetecinin de katıldığı bir yemek davetinden sonra Kütahyalı’nın hakaret mesajları attığı belirtildi. Kütahyalı’nın küfrettiği isimler arasında Aydın Doğan ve eski Bakan Cavit Çağlar da bulunuyor.Alçı’nın avukatının verdiği dilekçede, konu şöyle anlatıldı:“Yemek davetine katıldığı için hem müvekkile hem de davette bulunan aralarında Cavit Çağlar, Aydın Doğan gibi kamuoyunda tanınmış son derece saygın kişilere ‘Sen o şerefsizlerin cumartesi masasında meze olan, onlara yalakalık eden 47 yaşında kart bir kadınsın, Cavit Çağlar başta olmak üzere tüm o...çocuklarını anasından doğduğuna pişman edeceğim', 'Git o itlere de okut cumartesi onların masasında meze olurken' demek (yazmak) suretiyle hakaret etmiştir.”"Alçı adına çok sayıda yüksek limitli kredi kartı çıkartmış"

Nagehan Alçı adına kredi kartları çıkartıldığı belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:“Rasim Ozan Kütahyalı, evlilik birliği devam ettiği sırada davacı müvekkile çok sayıda banka evrakını zorla imzalatmış, müvekkilden aldığı vekaleti de kötüye kullanarak davacı Nagehan Alçı adına çok sayıda yüksek limitli kredi kartı çıkartmış, bunların bir kısmını kendisi kullanmış bir kısmını ise müvekkilin bilgi ve onayı dışında üçüncü kişilere kullandırarak bu kullandırmadan haksız kazanç elde etmiştir. Söz konusu kredi kartlarının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığından müvekkilin kendisine T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 261 017 ** vergi kimlik no’lu Elif D. isimli şahsa ilişkin yapılan soruşturma kapsamında tebligat gönderilerek müvekkilin ifadeye çağrılması sonucu haberi olmuştur. Davacı müvekkil gerek evlilik birliği devam ederken, gerek boşanma aşamasında, gerekse de boşanma kesinleştikten sonra bu kredi kartlarını iptal ettirmek istediğini defalarca dile getirmişse de her defasında davalı tarafından ağır şekilde tehdit ve manipüle edilmiştir. Davacı müvekkilin söz konusu kredi kartlarının borçlarının ödenerek bunların kullanıma kapatılmasına ilişkin isteğini dile getirdiği ve karşılığında davalı tarafından tehdit edildiği sayısız mesaj tarafımızdan şikayet dosyamıza sunulacaktır.”Kütahyalı’nın Alçı’yı "Avukatlarım sana medya savaşı başlatmamı söylüyor" şeklinde mesajlar göndererek tehdit ettiğini ve Alçı adına olan kredi kartlarını kullanmaya devam etmeye çalıştığı belirtilen şikayet dilekçesinde, şöyle denildi:"Müvekkil, davalının tehditleri nedeniyle işini dahi huzurlu bir şekilde yerine getirememektedir. Aynı şekilde davalının, kişilik haklarına aykırı eylemleri neticesinde müvekkilin itibar ve saygınlığı zedelenmiştir. Maalesef ki müvekkil bu yaşanılanlar neticesinde derin bir üzüntü, elem, ızdırap ve keder yaşamış, sürekli olarak davalı tarafından kendisine zarar verileceği korkusuna maruz bırakılmıştır. Bu nedenlerle manevi tazminat talepli işbu davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur."