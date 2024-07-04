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Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 1 şehit

Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğunu ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Güler, şehit Acar için taziye mesajı yayımlayarak ailesine ve millete başsağlığı diledi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, bugün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğu, temas esnasında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bakan Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit düşmesi nedeniyle yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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