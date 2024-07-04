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Akdeniz'de korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi

Akdeniz'de korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi

AFAD, Akdeniz'de saat 18:00'de 3.7 büyüklüğünde ve 15 km derinlikte bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem kıyı bölgelerindeki illerde de hissedildi

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AFAD, Akdeniz'de saat 18:00'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 15 km olarak açıklandı.

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