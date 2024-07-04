Akdeniz'de korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi

AFAD, Akdeniz'de saat 18:00'de 3.7 büyüklüğünde ve 15 km derinlikte bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem kıyı bölgelerindeki illerde de hissedildiAbone ol
AFAD, Akdeniz'de saat 18:00'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre depremin derinliği 15 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 4, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-07-04
Saat:18:00:30 TSİ
Enlem:34.92306 N
Boylam:25.08389 E
Derinlik:15 km
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